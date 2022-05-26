"Финам" понизил рекомендацию для акций Tencent до "держать"

"Финам" понизил рекомендацию для акций Tencent Holding Ltd. до "держать" в связи с коррекцией на рынках и слабым квартальным отчетом. Целевая цена также снижена до HKD 366,30 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 9,7%, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Акции Tencent на Гонконгской бирже просели с начала 2022г на 27%, но перспективы основных бизнес-направлений компании остаются высокими - это касается как рынка видеоигр и развлекательных приложений, так и рынка облачных вычислений и финтеха. Выручка Tencent хорошо диверсифицирована, и в 2017-2021гг ее среднегодовые темпы роста составили 24%. Бизнес-модель Tencent позволяет генерировать стабильные денежные потоки и создавать акционерную стоимость. Холдинг отличается высокой маржинальностью и низкой долговой нагрузкой. Таким образом, Tencent имеет все черты компаний стоимости, которых в Китае совсем немного. В 1К22 Tencent не смогла показать выдающийся рост показателей, как в 2021г, под давлением сразу двух негативных факторов - локдауна и вступления в силу законодательных нововведений. Тем не менее мы рассчитываем на ослабление влияния указанных факторов уже в ближайшие месяцы, и это должно позитивно отразиться на акциях Tencent", - пишет аналитик Ксения Лапшина.

Tencent Holdings - китайский инвестиционный холдинг и одна из ведущих в мире технологических компаний.

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