S&P 500 проведет торги четверга, вероятно, в диапазоне 3950-4000п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую в четверг торговую сессию, вероятно, в диапазоне 3950-4000 пунктов, полагают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"S&P 500 удалось отскочить вверх, при том что индикатор RSI удерживается вблизи зоны перепроданности, а MACD указывает на возможность смены краткосрочного тренда в пользу "быков". Ближайший уровень сопротивления для индекса широкого рынка - 4100 пунктов. Утренние фьючерсы не закладывают активную динамику котировок", - отмечают эксперты в комментарии.

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