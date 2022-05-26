Возможно снижение ставки ЦБ РФ до 10% в июне 2022г - Росбанк

Возможно снижение ключевой ставки ЦБ РФ еще на 100 б.п. (до 10% годовых) на заседании в июне текущего года, считают аналитики Росбанка.

"Банк России на внеочередном заседании 26 мая снизил ключевую ставку сразу на 300 б.п. (до 11% годовых). В свете озвученной регулятором риторики мы ожидаем, что в июне останется пространство для снижения ключевой ставки еще на 100 б.п. (до 10% годовых), далее может быть взята пауза до конца августа с целью оценить качество урожая и риски роста продовольственной инфляции. И уже в сентябре, октябре и декабре регулятор потенциально может замедлить темпы "нормализации" до 50 б.п. на каждом из трех заседаний и, таким образом, вернуть ставку в интервал 8-9% годовых в декабре 2022 года (8,5% годовых на конец года)", - пишут эксперты в комментарии.

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