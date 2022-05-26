Рубль, скорее всего, будет торговаться выше 60 руб./$1 в июне - Банк "Санкт-Петербург"

Рубль, скорее всего, будет торговаться на уровнях выше 60 руб./$1 в июне 2022 года, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Рубль перешел к ослаблению в среду вечером по мере снижения объемов продажи валюты экспортерами в связи с прохождением пика налогового периода. В четверг утром ослабление продолжается. Умеренное давление на рубль оказывают и итоги заседания Банка России, - отмечают эксперты в комментарии. - Окончательно налоговый период должен закончиться в понедельник, на фоне чего рубль в предстоящем месяце, вероятно, будет тяготеть к уровням выше 60 руб./$1. Способствовать такой динамике будет и окончание части депозитов с высокими мартовскими ставками - сейчас ставки по депозитам существенно снизились, что будет способствовать переходу освободившихся средств в другие активы, в том числе в валюту".

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