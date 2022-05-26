Инвестбанк Синара изменил прогноз среднего курса рубля в 2022г на 75 руб./$1

Аналитики "Инвестиционного банка Синара" изменили среднегодовой прогноз курса рубля с уровня 88 руб./$1 на 75 руб./$1, сообщается в обзоре.

"Курс российской валюты быстро меняется, и важно обозначить факторы влияния на него. Текущие меры поддержки рубля не уникальны. Монетарные власти приостанавливали покупки валюты по бюджетному правилу в 4К18, а в течение пандемии 2020 года уже использовали экспортные (нефтегазовые) средства ФНБ (разница состоит в том, что начиная с марта ЦБ РФ и Минфин используют текущие поступления от экспорта, а не аккумулированные в ФНБ экспортные доходы сверх цены отсечения)", - отмечает главный экономист инвестбанка Сергей Коныгин.

Ситуация в экспорте и импорте - ключ для понимания динамики рубля в 2022 году, уверен аналитик. "С нашей точки зрения, торговый баланс сузится в конце года, что негативно для рубля. Также текущий курс рубля выглядит лучше расчетного по нашей модели регрессии в силу введенного контроля капитала. Как только контроль капитала смягчат (что должно уменьшить разрыв между моделируемым и рыночным курсом), курс рубля снизится. Наш новый прогноз среднего курса рубля в 2022 году - 75 руб./$1 (предыдущий - 88 руб./$1)", - пишет Коныгин в комментарии.

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