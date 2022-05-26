BCS Express рекомендует покупать акции JPMorgan с прогнозной ценой $161

Аналитики BCS Express рекомендуют покупать акции JPMorgan Chase & Co. с прогнозной стоимостью $161 за штуку, что предполагает потенциал роста 28% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"JPMorgan - один из наших топ-пиков в финансовом секторе. Бизнес банка устойчивый при любом цикле процентных ставок (при растущих ставках увеличивающийся процентный доход компенсирует падающий комиссионный и наоборот), благодаря диверсифицированной структуре бизнеса банк занимает лидирующие позиции во всех сегментах - кредитовании, корпоративно-инвестиционном бизнесе и управлении активами. В 2022 году прогнозируем сохранение высокой рентабельности капитала (>13% выше сектора) и дивидендов (текущая доходность средняя по сектору составляет 3,1%)", - указывают эксперты.

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