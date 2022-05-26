Вероятен рост индекса Мосбиржи на торгах в четверг - "Солид Брокер"

Вероятен рост индекса Мосбиржи на торгах в четверг на фоне принятого ЦБ РФ решения о снижении ключевой ставки до 11% годовых, говорится в комментарии инвестиционной компании "Солид Брокер".

"Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку с 27 мая 2022 года на 300 б.п., до 11% годовых. ЦБ своим решением обрадовал нас и рынок в целом. Снижение составило больше, чем ожидали большинство аналитиков. По сути, причин снижения две: сильное замедление инфляции (на последней неделе была даже дефляция) и резкое снижение кредитования. ЦБ агрессивно смягчает политику для стимулирования экономики, - указывают эксперты. - Снижение ставки традиционно позитивно для дивидендных акций и всего рынка облигаций. Поэтому ожидаем в четверг роста как индекса Мосбиржи, так и индекса гособлигаций".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.