Возможны попытки роста S&P 500 к 4100п в ближайшее время - BCS Express

Возможны попытки подъема индекса S&P 500 к уровню 4100 пунктов в ближайшее время, полагает эксперт BCS Express Михаил Зельцер.

"Индекс S&P 500 в среду смог добраться к нашему первому ориентиру в 4000 пунктов, что засчитывается в качестве теста снизу-вверх, но для закрепления над уровнем сил у "быков" не хватило. Не исключаются дальнейшие попытки забраться выше, скажем, под 4100 пунктов, которые будут расцениваться в рамках стратегии "не шортите ФРС". Но о развороте нисходящей тенденции речи нет, поскольку тренд на сжатие ликвидности начнется лишь в июне, а цикл повышения ставок уже идет. При этом ориентиром года по индексу S&P 500 все еще значится область 3600 пунктов", - указывает аналитик инвестиционной компании в обзоре.

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