"Финам" повысил прогнозную цену акций Duke Energy до $119

"Финам" повысил прогнозную стоимость акций Duke Energy со $101,6 до $119 за штуку, что предполагает потенциал роста 5,33% от текущего уровня без учета дивидендов, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

Рекомендация "держать" для этих бумаг была сохранена экспертами.

"Прогнозируемый ежегодный рост EPS на 5-7%, высокая доля регулируемого бизнеса и хорошая по меркам индустрии дивидендная доходность делают Duke Energy эталонным "защитным" представителем коммунального сектора США. Главным стратегическим приоритетом эмитента также являются традиционные в настоящее время для сектора ценности: декарбонизация, закрытие угольных ТЭС и рост доли ВИЭ в портфеле компании", - отмечает аналитик Александр Ковалев.

Duke Energy - американский вертикально интегрированный электроэнергетический холдинг. Компания является одной из крупнейших в США по числу потребителей и обслуживаемой территории.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.