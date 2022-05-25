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25 мая 2022 года 16:30
Возможно снижение ставки ЦБР до 12% в четверг - Sber CIB
Банк России может снизить ключевую ставку с 14% до 12% годовых на заседании в четверг, 26 мая 2022 года, считают аналитики Sber CIB. Эксперты инвестбанка отмечают следующие причины для такого шага регулятора: - Данные по инфляции по-прежнему существенно ниже прогнозов Центробанка. В частности, недельная инфляция с 7 по 13 мая замедлилась до 0,05%, что соответствует показателям начала мая 2019-2020 годов. - Инфляционные ожидания населения в мае, по данным опроса ЦБ, снизились до 11,5% - почти как в мае прошлого года. Инфляционные ожидания бизнеса тоже ослабли, в мае они достигли показателей октября-ноября прошлого года. - Укрепление рубля создает предпосылки для того, чтобы фактическая инфляция была ещё ниже прогнозов Банка России. - Потребительский спрос снижается, население предпочитает сберегать, что также замедляет инфляцию. При этом снижение ставки сможет простимулировать импортозамещение. Также аналитики Sber CIB полагают, что затем ЦБ снизит ставку ещё раз, и к июлю текущего года она опустится до 10% годовых. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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