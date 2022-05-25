Вероятно снижение котировок акций Snap в ближайшее время - "Открытие Инвестиции"

Вероятно снижение котировок акций Snap Inc. в ближайшее время, полагает ведущий аналитик "Открытие Инвестиции" Иван Авсейко.

"Рынок очень обеспокоен скоростью замедления основного бизнеса Snap с учетом того, что компания представила первоначальный прогноз на второй квартал 2022 года всего четыре недели назад, а сейчас резко его пересмотрела, вероятно, вследствие того, что была застигнута врасплох резким снижением показателей бизнеса, - отмечает эксперт в комментарии. - Пока у инвесторов нет информации, что именно вызвало ухудшение в бизнесе (конкуренция, изменение в настройках конфиденциальности Apple или общая макросреда), акции могут находиться в режиме панических распродаж. Snap остается убыточным на операционном уровне, и самой большой статьей расходов являются расходы на персонал, поэтому замедление найма выглядит логичной мерой".

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