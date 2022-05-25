ЦБ РФ может снизить ставку минимум на 100 б.п. на заседании 26 мая - "ВТБ Мои Инвестиции"

Сильное укрепление рубля и ослабление инфляционного давления позволяют Банку России понизить ключевую ставку минимум на 100 б.п. по итогам ближайшего внепланового заседания 26 мая 2022 года, считают аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции".

Уровень ключевой ставки в конце текущего года, по их мнению, окажется ниже 11% годовых, сообщается в комментарии.

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