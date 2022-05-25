Данные EIA могут стать катализатором для дальнейшего роста цены нефти до $116/барр. - Sber CIB

Данные по товарным запасам углеводородов от Управления энергетической информации США (EIA) могут стать катализатором для дальнейшего роста цены нефти до $116 за баррель Brent, говорится в комментарии Sber CIB.

"Котировки Brent приближаются к $115/барр. после публикации недельных данных Американского института нефти (API), которые показали, что запасы автомобильного бензина сократились на 4,2 млн барр., запасы дизельного топлива уменьшились на 0,95 млн барр., а запасы нефти увеличились на 0,57 млн барр. В среду инвесторы ждут еженедельной статистики по товарным запасам углеводородов от Управления энергетической информации США (EIA). На наш взгляд, эти данные могут стать катализатором для дальнейшего роста цен до $116/барр. Отметим, что сейчас данные по запасам нефтепродуктов, в первую очередь бензина, больше всего влияют на цены на нефть, т. к. приближается начало сезона активных поездок и отпусков, когда наблюдается повышенный спрос", - пишет аналитик Михаил Шейбе.

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