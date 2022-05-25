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25 мая 2022 года 14:43
ЦБ может снизить ставку на 2% и более 26 мая - Банк "Открытие"
Банк России может снизить ключевую ставку на 2% и более на заседании 26 мая, считает старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максим Петроневич. "Тот факт, что регулятор решил не ждать заседания 10 июня, свидетельствует о намерениях заметно снизить ключевую ставку, - указывает эксперт. - По нашим оценкам, речь может идти о снижении на 2 или даже 3 п.п. - конкретный выбор может быть обусловлен последними данными по недельной инфляции и выдачам кредитов. Такая срочность вызвана снижением гибкости валютного рынка вследствие внутренних и внешних ограничений на операции с капиталом и сложностями с восстановлением импорта - в результате курс рубля продолжает чрезмерно укрепляться". Аналитик подчеркивает, что курс бивалютной корзины в настоящий момент составляет менее 57 рублей, что близко к минимуму с 2015г. По его мнению, снижение нормы обязательной продажи выручки также не подействует, поскольку экспортеры обеспокоены рисками заморозки активов и предпочитают рубль как "безопасную гавань", которая к тому же приносит высокий доход в размере действующей ключевой ставки. "Снижение доходности в рубле должно способствовать диверсификации этих вложений в пользу других валют - казахского тенге, китайского юаня или дирхама ОАЭ, последний из которых жестко привязан к доллару США. В этих целях снижение ключевой ставки должно быть максимальным, на которое только готов пойти Банк России с учетом других обстоятельств. Впрочем, необходимо понимать, что даже снижение ставки до уровня 11-12%, которого вполне можно ожидать в текущих условиях, не приведет к существенному мгновенному изменению потоков на валютном рынке. Снижение ставки в целом ожидаемо рынком и вряд ли приведет к резкой коррекции курса рубля, но может замедлить или остановить его укрепление", - прогнозирует Петроневич. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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