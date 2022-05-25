Акции Canadian Solar привлекательны для долгосрочных инвестиций - "Фридом Финанс"

Акции Canadian Solar привлекательны для покупок на долгосрочную перспективу с прогнозной стоимостью на уровне $40 за штуку, считают эксперты "Фридом Финанс".

"Продажи производителя и поставщика солнечной энергии Canadian Solar Inc. за I квартал текущего года оказались хуже ожиданий, выручка выросла на 14,7% г/г, до $1,25 млрд, при прогнозе FactSet на уровне $1,30 млрд, сократившись с $1,52 млрд, зафиксированных в предыдущем квартале. В целом финансовые результаты компании продолжают соответствовать прогнозам ее менеджмента", - пишут аналитики.

Менеджмент отмечает, что минувший квартал оказался непростым из-за роста цен на поликремний. В результате Canadian Solar пришлось повышать собственные расценки, оптимизировать загрузку производственных мощностей и сокращать расходы. Затраты на сырье продолжают увеличиваться, что частично компенсируется улучшением условий доставки и благоприятным валютным курсом. Компания отмечает, что базовый спрос на экологически чистые источники энергии стабильно усиливается.

Руководство Canadian Solar рассчитывает, что по итогам текущего квартала спрос на модули составит 4,9-5,1 гигаватт. За весь 2022г компания прогнозирует рост поставок на 45% г/г, до 20-22 гигаватт, с выручкой $7,0-7,5 млрд, отмечается в комментарии "Фридом Финанс".

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