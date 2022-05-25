ЦБР, вероятно, понизит ставку до 10% по итогам заседаний 26 мая и 10 июня - "Велес Капитал"

Банк России, скорее всего, доведет ключевую ставку до 10% годовых по результатам двух ближайших заседаний 26 мая и 10 июня, полагает начальник отдела банков и денежного рынка "Велес Капитала" Юрий Кравченко.

"ЦБ РФ сообщил о проведении внеочередного заседания по ключевой ставке 26 мая (плановое заседание - 10 июня). Вероятно, регулятор уже в пятницу рассмотрит вопрос очередного снижения ключевой ставки. Смягчению процентной политики способствует резкое укрепление рубля и торможение темпов инфляции. Кроме того, профицит ликвидности в банковском секторе восстановился до уровней начала года, а поддержка бизнеса и населения в текущих экономических условиях требует возобновления кредитной активности, которое не произойдет без дальнейшего снижения ставок. Отметим также, что сегодня утром ЦБ опубликовал данные по майским инфляционным ожиданиям (ИО). В мае ИО населения сократились с 12,5% до 11,5%, что стало минимумом с мая 2021г. Хотя показатель наблюдаемой инфляции вырос с 19,9% до 25,1%. В свою очередь, ценовые ожидания предприятий также снизились, но остаются высокими (23,3). Мы ожидаем, что на двух ближайших заседаниях (26 мая и 10 июня) ЦБ доведет ключевую ставку до 10%", - пишет эксперт инвесткомпании.

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