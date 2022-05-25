"Финам" открыл торговую идею: покупать акции NVIDIA с прогнозной ценой $208

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции NVIDIA Corp. с прогнозной ценой $208 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 29,6%, стоп-приказ: $150, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты отмечают, что корпорация отчитается о финансовых результатах в среду, 25 мая. Ожидается рост выручки до $8,12 млрд и прибыли на акцию в размере $1,3. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, а прогнозы на II квартал 2022г будут благоприятными, рынок может заложить текущий позитив в стоимость.

"С технической точки зрения акции компании стабилизировались у локального уровня поддержки. Открывать позицию рекомендуем на текущем уровне с целью $208. При покупке на 7% и выставлении стоп-заявки на уровне $150 риск на портфель составит 0,46%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,52", - указывают стратеги "Финама".

NVIDIA - американская технологическая компания, разработчик графических процессоров и систем на чипе (SoC). Разработки компании получили распространение в индустрии видеоигр, сфере профессиональной визуализации, области высокопроизводительных вычислений и автомобильной промышленности, где бортовые компьютеры NVIDIA используются в качестве основы для беспилотных автомобилей.

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