S&P 500 проведет торги в среду, скорее всего, в диапазоне 3920-3970п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую в среду торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 3920-3970 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"S&P 500 остается выше уровня поддержки 3860 пунктов. Индикатор RSI по-прежнему близок к зоне перепроданности, а MACD, возможно, сигнализирует о переломе тренда. Данные факторы могут указывать на крайне низкие текущие уровни индекса широкого рынка, возможен рост в предстоящую торговую сессию", - пишут аналитики инвесткомпании.

Они также отмечают, что рынок акций по-прежнему находится под давлением различных факторов. 24 мая некоторые крупные компании (Snap Inc, Best Buy Co Inc, Abercrombie & Fitch Co) понизили свои прогнозы выручки, что насторожило инвесторов. Кроме того, апрельские данные о продаже новых домов в США на уровне 591 тыс. оказались намного слабее консенсуса ожиданий, предполагавшего рост до 750 тыс. против 709 тыс. в марте. Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) за май достиг трехмесячного минимума на фоне роста сырьевых цен.

Наконец, сильную обеспокоенность участников рынка также вызывает усиление карантинных мер в некоторых районах Китая, несмотря на постепенное возобновление работы производственных компаний в Шанхае. Пекин намерен поддержать активность бизнеса и потребителей за счет дополнительных мер, включая налоговые льготы, отсрочку выплат по кредитам и некоторые другие, говорится в комментарии.

