BCS Express открыл торговую идею "покупать акции NextEra Energy с целью $81 за штуку" с горизонтом инвестирования 4 месяца. Цена входа: от $73,8, потенциальная доходность около 9,8%, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперт инвесткомпании Оксана Холоденко указывает на факторы в пользу торговой идеи:

- Прогноз по доходам - увеличение ожиданий по скорректированной прибыли на акцию на 2022 и 2023гг. По мнению генерального директора Джима Робо, компания сможет добиться роста EPS на 6-8% в год до 2025г.

- Стабильные источники доходов. Компания заключила долгосрочные контракты на поставку энергии другим энергопредприятиям и конечным пользователям. Бизнес NEE частично напоминает привилегированные акции.

- NextEra активно инвестирует в возобновляемую энергетику, включая солнечные и ветряные технологии. План инфраструктурных расходов Джо Байдена частично направлен на поддержку альтернативной энергетики.

- Дивидендная доходность - 2,3% годовых. NEE - "дивидендный аристократ". Компания увеличивала выплаты 28 лет подряд. Средний прирост выплат за 5 лет - 12,1% годовых. Уровень выплат из чистой прибыли - 56%. Ближайшая экс-дивидендная дата - 13 июня (предварительные данные dividend.com).

- Консенсус-таргет аналитиков на 12 мес. - $92. Это предполагает 24% потенциал роста от уровня вторника.

- Не очень высокая волатильность бумаг по сравнению с общим рынком, то есть сравнительно низкие риски. Коэффициент бета составляет 0,7. В среднем это означает, что при падении S&P 500 на 1% бумаги снижаются на 0,7%. При росте ситуация в противоположную сторону.

- Техническая картина: акции движутся в рамках долгосрочного восходящего тренда. На недельном графике от $68 начался резкий отскок котировок. Первое сопротивление - 200-дневная скользящая средняя - $82.

Отмечает аналитик BCS Express и вероятные риски:

- Достаточно высокие значения мультипликаторов. Показатель PEG равен 3,6. При прочих равных условиях, о привлекательности бумаг свидетельствует PEG ниже 1.

- Общий риск снижения рынка США.

NextEra Energy (NEE) - крупнейшая электроэнергетическая компания в США, которая обслуживает 5,6 млн клиентов.

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