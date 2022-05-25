Рубль может укрепиться до 55 руб./$1 в ближайшее время - "Локо-Инвест"

Курс рубля обладает потенциалом укрепления до уровня 55 руб./$1 в ближайшее время, считает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой.

"Рубль продолжает дорожать, несмотря на все предпринятые в последние дни шаги (снижение норматива продажи экспортной выручки с 80% до 50%, внеочередное снижение ставки в четверг, 26 мая) и вербальные интервенции ведомств (Минэкономразвития). Уровень 55 руб./$1 в ближайшее время все еще может быть достигнут. После окончания налогового периода возможна стабилизация курса, но значимого ослабления пока не ждем ввиду отсутствия серьезных драйверов и присутствия на рынке "газовых" продаж валюты", - отмечает эксперт в комментарии.

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