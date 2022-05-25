Пара доллар/рубль может завершить неделю у отметки 60 руб./$1 - Банк "Санкт-Петербург"

Пара доллар/рубль может завершить неделю у отметки 60 руб./$1, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Курс USD/RUB во вторник обновил очередной минимум с марта 2018г года, опускаясь в моменте ниже 56,30 руб./$1. Как и ожидалось, снижение доли обязательной продажи валютной выручки в условиях идущего сейчас налогового периода не привело пока к ослаблению рубля. Заметно на динамику рубля не влияет и сегодняшний анонс внеочередного заседания Банка России - оно запланировано на утро 26 мая. В результате в среду курс USD/RUB в моменте опускался к 55,95 руб./$1, обновив минимум уже с февраля 2018г года. Другие валюты EM с утра преимущественно слабеют. Сегодня происходит уплата НДПИ и НДС, после чего 30 мая компаниям останется оплатить налог на прибыль. На этом фоне в ближайшие дни объемы продажи валюты на рынке могут снизиться, что вкупе с ожидаемым в пятницу снижением ключевой ставки способно поддержать рост курса USD/RUB в сторону 60 руб./$1", - пишут эксперты банка.

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