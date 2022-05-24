Цена акций Татнефти может вырасти до 400-500 руб. к концу года - "Русс-Инвест"

Цена акций "Татнефти" может вырасти до 400-500 руб. к концу года, полагает старший аналитик инвесткомпании "Русс-Инвест" Роман Блинов.

"Акции "Татнефти" имеют шансы на ещё один виток снижения в рамках общего снижения российского фондового рынка, - полагает эксперт. - При этом в рамках отложенного сценария введения нефтегазового эмбарго в отношении российских поставок углеводородного сырья на мировой и европейские рынки есть очень серьёзные шансы на то, что акции компании снова вернутся к уровням в 400 - 500 рублей. Тот ниспадающий тренд в общей динамике акций компании, который мы наблюдаем уже с конца 2018г, может в перспективе претерпеть некоторые изменения".

Эксперт полагает, что в перспективе текущего года вероятно достижение Евросоюзом договорённостей о принятии "шестого санкционного пакета мер", предусматривающего нефтяное эмбарго. "Рост цен на "чёрное золото" будет, а вот предсказать итоговую стоимость нефти и иных групп товарно-сырьевого рынка, которая сформируется в рамках такой инициативы, пока трудно", - указывает Блинов.

На взгляд стратега, в перспективе текущего года есть шансы к возврату стоимости акций "Татнефти" на уровни диапазона от 400 до 500 рублей за штуку. При позитивном сценарии в перспективе от 1 года до трёх лет есть шансы к возврату и к уровням диапазона 550 - 600 рублей за одну акцию эмитента.

"Этому могут способствовать рост стоимости нефти на товарно-сырьевом рынке и спрос со стороны российских инвесторов. Кроме того, росту акций компании может явно способствовать снижение геополитической напряжённости в мире, что правда в текущих условиях воспринимается как крайне отдалённая перспектива", - отмечает аналитик инвесткомпании.

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