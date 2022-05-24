Инвесторам стоит обратить внимание на акции Energy Transfer, Vale S.A. и Mosaic - BCS Express

Инвесторам стоит обратить внимание на акции Energy Transfer, Vale S.A. и Mosaic Co., торгующиеся на "СПБ бирже", говорится в комментарии эксперта BCS Express Валерия Емельянова.

"Российские инвесторы особое внимание уделяют нефтегазовому сектору, в том числе зарубежному, что помогает их портфелям держаться "лучше рынка". На это указывает динамика индекса SPB100, составленного из наиболее популярных среди россиян "фишек" на "СПБ бирже", - отмечает аналитик инвестиционной компании. - Чтобы не брать перекупленные бумаги американской нефтянки, стоит обратить внимание на трубопроводную Energy Transfer. Она растет заметно лучше индексов, но при этом сохраняет потенциал роста цены акций около 40% на год (согласно среднему прогнозу аналитиков). Среди защитных акций и в секторе здравоохранения пока нет явно выраженных "историй роста" с широким потенциалом, зато они есть в сырьевом секторе. Хороший откат сейчас можно поймать в акциях металлургической Vale S.A. и производителя удобрений Mosaic. У обеих более 20% ожидаемого роста котировок бумаг на сроке до года".

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