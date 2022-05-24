BCS Express снизил прогнозную цену акций Roku до $140

Аналитики BCS Express понизили прогнозную стоимость акций Roku Inc. до $140 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 48% от текущего уровня, в связи с повышением безрисковой ставки, а также пересмотром мультипликаторов для оценки, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена экспертами по итогам отчетности эмитента.

"Отметим, что компания торгуется по EV/S на уровне 2,7x, что является минимальным историческим уровнем. Средний исторический мультипликатор находится на уровне 10,6x. Мы не ожидаем возвращения мультипликатора к средним значениям и полагаем, что он будет на уровне 4,4x (ранее ожидали 6x). Также отметим, что мы выделяем компанию в сравнении с ближайшими аналогами - Snap Inc. и Pinterest Inc., так как у Roku лучше соотношение EV/S, темпов роста выручки и FCF-маржи", - указывают аналитики BCS Express.

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