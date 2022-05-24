Продолжение роста цены акций VMware в ближайшее время маловероятно - Инвестбанк Синара

Продолжение роста котировок акций VMware Inc. в ближайшее время маловероятно, считают аналитики "Инвестиционного банка Синара".

"После обнародования информации о том, что Broadcom планирует приобрести VMWare акции первой компании упали в понедельник в цене на 3%, а второй - выросли на 25%. Мы считаем, что рост котировок VMWare уже в полной мере учитывает потенциальную выгоду от планируемой сделки для инвесторов, поскольку средняя премия при поглощении традиционно составляет около 20-25%. Не ожидаем в скором времени дальнейшего роста акций VMWare", - указывают эксперты в комментарии.

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