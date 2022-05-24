Вероятно начало ослабления рубля на торгах в пятницу - BCS Express

Вероятно начало ослабления курса рубля после окончания налогового периода в пятницу, считает эксперт BCS Express Дмитрий Бабин.

"Несмотря на решение Минфина снизить объем обязательной продажи экспортной выручки с 80% до 50% рубль продолжает покорять многолетние вершины к бивалютной корзине. Это объясняется налоговым периодом, пик которого приходится на ближайшую среду и пятницу. Экспортеры вынуждены продавать большие объемы инвалюты, что усугубляется операциями, связанными с реализацией газа за рубли европейским потребителям, - отмечает аналитик инвестиционной компании. - Скорее всего, после окончания налогового периода мы увидим нисходящую коррекцию рубля, которая может начаться уже в ближайшую пятницу (в предыдущие несколько недель именно в последний торговый день недели наблюдалась заметная активизация покупателей инвалюты)".

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