.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Краткосрочные перспективы цены акций Snap нейтральны - BCS Express
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
24 мая 2022 года 15:16
Краткосрочные перспективы цены акций Snap нейтральны - BCS Express
Аналитики BCS Express нейтрально оценивают краткосрочные перспективы котировок акций Snap Inc., сообщается в обзоре инвестиционной компании. "Компания Snap процветала во время пандемии, когда людям требовались развлечения на время карантина. Теперь потребительские предпочтения изменились, а из-за роста инфляции население склонно экономить. В этом случае страдают рекламные доходы Snap, из-за чего компания и заявила о рисках (компания опубликовала отчет 8-K, в котором объявила, что выручка и скорректированная EBITDA по итогам II квартала окажутся под нижней границей прошлого финансового прогноза), - указывают эксперты. - Цена акций эмитента падает уже с осени прошлого года, от своего пика котировки упали на 81,4%. В моменте цена находится на апрельских значениях 2020 года - то есть весь рост за последние 2 года был распродан. Краткосрочный взгляд на акции нейтральный. Падение еще может продлиться некоторое время, но вскоре потребуется технический отскок". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: США-SNAP-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
24 мая 2022 года 19:03
Цена акций "Татнефти" может вырасти до 400-500 руб. к концу года, полагает старший аналитик инвесткомпании "Русс-Инвест" Роман Блинов. "Акции "Татнефти" имеют шансы на ещё один виток снижения в рамках общего снижения российского фондового рынка, - полагает эксперт. - При этом в рамках отложенного... читать дальше
.24 мая 2022 года 18:34
"Велес Капитал" рекомендует покупать акции "ФосАгро" с целевой ценой 10424 руб. за штуку, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Эльзы Газизовой. "После возобновления торгов на Мосбирже акции "ФосАгро" продемонстрировали более позитивную динамику в сравнении с другими бумагами... читать дальше
.24 мая 2022 года 18:06
"Финам" рекомендует покупать акции Baxter International Inc.с целью $104,1 за штуку на май 2023г, что предполагает потенциал роста 41,8%, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Baxter International - американский производитель медицинского оборудования, специализирующийся на высокотехнологичных... читать дальше
.24 мая 2022 года 17:42
Инвесторам стоит обратить внимание на акции Energy Transfer, Vale S.A. и Mosaic Co., торгующиеся на "СПБ бирже", говорится в комментарии эксперта BCS Express Валерия Емельянова. "Российские инвесторы особое внимание уделяют нефтегазовому сектору, в том числе зарубежному, что помогает их портфелям... читать дальше
.24 мая 2022 года 17:20
Аналитики "Финама" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций NetEase Inc. с прогнозной стоимостью 167,9 гонконгского доллара (HKD) на Гонконгской бирже и $107,2 за штуку на бирже Nasdaq, сообщается в обзоре инвестиционной компании. "Китайская технологическая компания NetEase по итогам первого... читать дальше
.24 мая 2022 года 16:57
Аналитики BCS Express понизили прогнозную стоимость акций Roku Inc. до $140 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 48% от текущего уровня, в связи с повышением безрисковой ставки, а также пересмотром мультипликаторов для оценки, сообщается в комментарии инвестиционной... читать дальше
.24 мая 2022 года 16:24
Продолжение роста котировок акций VMware Inc. в ближайшее время маловероятно, считают аналитики "Инвестиционного банка Синара". "После обнародования информации о том, что Broadcom планирует приобрести VMWare акции первой компании упали в понедельник в цене на 3%, а второй - выросли на 25%. Мы... читать дальше
.24 мая 2022 года 16:02
Вероятно начало ослабления курса рубля после окончания налогового периода в пятницу, считает эксперт BCS Express Дмитрий Бабин. "Несмотря на решение Минфина снизить объем обязательной продажи экспортной выручки с 80% до 50% рубль продолжает покорять многолетние вершины к бивалютной корзине. Это... читать дальше
.24 мая 2022 года 15:38
Курс рубля может продолжить укрепление в ближайшие дни на фоне концентрированных продаж валюты в налоговый период, говорится в обзоре аналитиков Райффайзенбанка. "С 24 мая снижается норматив конвертации валютной выручки для экспортеров - до 50% с 80% ранее. Отметим, что ранее Э. Набиуллина... читать дальше
.24 мая 2022 года 14:56
Нисходящее движение котировок акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) пока остается в силе, сообщается в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. Акции "ММК" в первой половине торгов вторника оставались под повышенным давлением после решения... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.