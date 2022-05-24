Краткосрочные перспективы цены акций Snap нейтральны - BCS Express

Аналитики BCS Express нейтрально оценивают краткосрочные перспективы котировок акций Snap Inc., сообщается в обзоре инвестиционной компании.

"Компания Snap процветала во время пандемии, когда людям требовались развлечения на время карантина. Теперь потребительские предпочтения изменились, а из-за роста инфляции население склонно экономить. В этом случае страдают рекламные доходы Snap, из-за чего компания и заявила о рисках (компания опубликовала отчет 8-K, в котором объявила, что выручка и скорректированная EBITDA по итогам II квартала окажутся под нижней границей прошлого финансового прогноза), - указывают эксперты. - Цена акций эмитента падает уже с осени прошлого года, от своего пика котировки упали на 81,4%. В моменте цена находится на апрельских значениях 2020 года - то есть весь рост за последние 2 года был распродан. Краткосрочный взгляд на акции нейтральный. Падение еще может продлиться некоторое время, но вскоре потребуется технический отскок".

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