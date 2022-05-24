Нисходящее движение котировок акций ММК пока остается в силе - "Велес Капитал"

Нисходящее движение котировок акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) пока остается в силе, сообщается в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

Акции "ММК" в первой половине торгов вторника оставались под повышенным давлением после решения совета директоров не выплачивать дивиденды за 2021 год, констатирует эксперт. Эмитент в целом в текущих экономических условиях оказался одной из наиболее пострадавших компаний сектора из-за высокой доли России в структуре выручки (70%) и ограничения властей на наценки внутреннего рынка уровнем 7-12%, отмечает Кожухова.

"C технической точки зрения бумаги "ММК" также вполне логично показывают слабость и опустились во вторник до нового минимума с конца февраля. Нисходящий тренд по акциям усиливается и впоследствии может увести их к самым низким значениям с октября 2020 года, в район 34,50 руб., а затем - к 31,225 руб. (минимум 2020 года). "Бычьих"" сигналов по бумагам пока не поступает, при этом ближайшее краткосрочное сопротивление расположено у 43 руб., а среднесрочное и долгосрочное - у 47 руб. Закрепление выше указанных отметок заставит задуматься о возможной смене тренда. Пока же бумаги "ММК" находятся во власти продавцов", - указывает аналитик инвесткомпании.

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