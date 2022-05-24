S&P 500 проведет торги вторника, скорее всего, в диапазоне 3890-3980п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую во вторник торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 3890-3980 пунктов, сообщается в комментарии аналитиков инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"S&P 500 движется в нисходящем тренде, берущем начало в первых числах апреля. Индикатор RSI стремится к нижней границе канала, MACD демонстрирует намек на "бычью" дивергенцию. Возможность краткосрочного разворота вверх подтверждается фигурой "молот", образованной пятничной свечой, и 23 мая мы уже наблюдали подобные попытки. Бенчмарк может попробовать вернуться в диапазон 4060-4100 пунктов, который станет сильной зоной сопротивления", - пишут аналитики инвесткомпании.

Эксперты отмечают, что 23 мая американские фондовые индексы предприняли очередную попытку отскока, что, по всей видимости, обусловлено перепроданностью многих бумаг. Прошлая пятидневка стала негативной для индекса Dow Jones восьмой раз подряд, чего не случалось с 1929 года. Индикатор BofA Bull & Bear резко упал с 2,0 до 1,5, что сигнализирует об экстремальном уровне "медвежьих" настроений и возможном отскоке.

"Представители JPMorgan заявили в понедельник, что экономика США остается фундаментально сильной, несмотря на недавно выпущенные неоднозначные макроданные. Однако риск ухудшения ситуации в экономике сохраняется", - указывают аналитики "Фридом Финанс".

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