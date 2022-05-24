Рынок слабо реагирует на усилия властей по предотвращению укрепления рубля - Альфа-банк

Рынок демонстрирует слабую реакцию на усилия властей по предотвращению дальнейшего укрепления рубля, считают эксперты Альфа-банка Наталья Орлова и Ирина Ростовцева.

"23 мая правительство смягчило требование к экспортерам по обязательной продаже валютной выручки с 80% до 50%, - напоминают аналитики банка. - Это правило вступает в силу 24 мая. Решение не стало сюрпризом, так как так о возможности понижения порога продажи разговоры велись с апреля. Эта новость подтверждает тот факт, что правительство серьезно обеспокоено укреплением курса рубля. Быстрое укрепление курса рубля - в частности, до уровня ниже 60 руб./$1 - угрожает конкурентоспособности экономики. Косвенным подтверждением этого опасения являются проведенные властями вербальные интервенции".

Эксперты обращают внимание на сообщения в СМИ о том, что ЦБ проводит покупки валюты у экспортеров с помощью участников финансового рынка, на которых не распространяются санкции, чтобы сгладить тренд укрепления рубля - позже эти сообщения были опровергнуты российскими властями. В то же время Минэкономразвития указало на то, что укрепление курса рубля достигло максимального уровня в мае, что мы также воспринимаем как способ успокоить рынок.

"Снижение порога обязательной продажи валюты с 80% до 50% - это тот максимум, на который может пойти ЦБ, чтобы смягчить укрепление курса рубля, - полагают Орлова и Ростовцева. - В 2021г сырьевые экспортеры платили в бюджет сумму, эквивалентную примерно 60% своей годовой экспортной выручки, таким образом, они вероятно сохранят сейчас продажу соответствующего размера экспортной выручки, независимо от регулирования ЦБ. Реакция рынка на вчерашнее решение, то есть тот факт, что курс рубля составлял примерно 58 руб./$1, судя по всему, указывает на слабую чувствительность рынка к усилиям властей предотвратить укрепление курса рубля".

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