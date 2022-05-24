BCS Express закрыл торговую идею: покупать акции Chevron с целью $178

BCS Express закрыл торговую идею: "покупать акции Chevron Corp. с целью $178 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц, открытую 6 мая 2022 года, в связи с текущей слабой технической картиной, высокой неопределенностью на товарных рынках, а так же отличным от ожиданий поведением цены акций, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Доходность составила 4,2% за 18 дней. Удержание бумаги было в момент дивидендной отсечки. С учетом дивиденда доходность - 5,1%. Индекс S&P 500 за это время упал на 3,72%", - отмечает аналитик Никита Покровский.

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