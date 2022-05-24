Инвестбанк Синара подтверждает рейтинг акций Татнефти на уровне "покупать"

"Инвестиционный банк Синара" подтверждает рейтинг акций "Татнефти" на уровне "покупать", сообщается в обзоре банка.

"Совет директоров рекомендовал ГОСА утвердить финальные дивиденды за 2021г в размере 16,14 руб. на одну обыкновенную и привилегированную акцию (дивидендная доходность ~4%); размер дивидендов в точности соответствует нашим ожиданиям, исходя из выплаты 50% прибыли по МСФО за год. Всего дивиденды за 2021г составят 42,64 руб./акцию. Котировки акций "Татнефти" после появления новости снизились в понедельник на 7% после 10%-го роста на прошлой неделе в ожидании решения СД по дивидендам. Однако в свете будущих выплат за 2022г мы видим хороший знак в том, что "Татнефть" следует своей дивидендной политике, выплачивая в виде дивидендов не менее 50% чистой прибыли по МСФО. При этом в отсутствие у компании чистого долга мы видим потенциал увеличения коэффициента выплаты FCF с ~55% в 2020-2021гг", - отмечают аналитики банка Кирилл Бахтин и Василий Мордовцев.

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