Существенное ослабление рубля в ближайшие дни маловероятно - Банк "Санкт-Петербург"

Существенное ослабление курса рубля к доллару США в ближайшие дни маловероятно, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Изменение правила по обязательной продаже валютной выручки экспортерами с 80% до 50% должно способствовать некоторому ослаблению рубля, но наиболее принципиальной остается ситуация со стороны спроса на валюту. В отсутствие значимых импортных поступлений спрос продолжит оставаться пониженным, на фоне чего вряд ли курс пары USD/RUB существенно вырастет в ближайшие дни", - отмечают эксперты в комментарии.

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