Бонды АФК "Система" - оптимальное соотношение риска и доходности - "ВТБ Мои Инвестиции"

Инвесторам стоит обратить внимание на облигации АФК "Система" с доходностью 14%+ и погашением через 2-3 года, отмечается в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции".

Эксперты инвестиционной платформы выделяют факторы, обеспечивающие бондам компании оптимальное соотношение риск/доходность:

- АФК "Система" имеет уникальный диверсифицированный портфель активов из разных секторов экономики от телекоммуникаций и лесопереработки до медицины и фармацевтики. В инвестиционный портфель входят: "МТС", "Сегежа", OZON, "Медси" и т. д. Они хорошо отчитываются и объявляют о выплате дивидендов в пользу материнской структуры, что позволит ей успешно обслуживать долг и инвестировать в новые проекты развития.

- Уже отчитались "МТС", объявившая рекордные дивиденды в размере 33,85 рублей, и "Сегежа", показавшая рост выручки по итогам первого квартала 96% год к году и объявившая о выплате дивидендов за 2021г.

- Зарождающиеся тренды по импортозамещению позволяют многим компания из портфеля холдинга наращивать долю рынка в своих отраслях. Средневзвешенная ставка по долгу ниже 8%, а сам долговой портфель сбалансирован по сроку погашения.

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