Акции Apple, вероятно, сильно недооценены - "Финам"

Акции Apple Inc., вероятно, сильно недооценены, прогнозная стоимость бумаги - $205 за штуку, говорится в комментарии аналитика "Финама" Александра Ковалева.

"Американская корпорация Apple намерена увеличить объемы производства за пределами Китая из-за слишком жесткой антиковидной политики Пекина и разногласий между КНР и США. Желание менеджмента Apple о проведении международной диверсификации производственных площадок выглядит логичным. В течение последнего года многие компании выразили аналогичные намерения, и одним из самых ярких примеров стала TSMC, начавшая строительство своих фабрик в Аризоне. С учетом проблем с поставками, геополитической напряженности и пандемии COVID-19 более широкая производственная база даст компании дополнительную гибкость, что в конечном счете позволит экономить на затратах", - отмечает эксперт.

"Тем не менее ситуация конкретно для Apple не выглядит критичной. Да, под прямое или косвенное воздействие эпидемиологических ограничений попали более 70 поставщиков компании, но запас прочности у Apple огромен. Один из факторов, который эту прочность обеспечивает - размеры Apple и важность ее заказов для каждого отдельного производителя. Второй - возможность передислоцирования сборки продуктов на другие заводы, - пишет Ковалев в комментарии. - Что касается финансовых прогнозов, то, по моим подсчетам, при нейтральном сценарии чистая прибыль Apple может преодолеть отметку в $100 млрд в текущем году. В эту оценку уже заложены комментарии Люки Маэстри о возможной недополученной выручке в диапазоне $4-8 млрд. При таком развитии событий акции Apple выглядят сильно недооцененными: наша целевая цена - $205 за штуку, что эквивалентно потенциалу в 49%. Тем не менее нужно заметить, что если локдауны в КНР продлятся еще на 1-2 месяца, то финпоказатели Apple уже окажутся под заметным давлением".

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