Акции Segezha Group - "история роста" с привлекательным дивидендным профилем - Газпромбанк

Акции Segezha Group являются "историей роста" с привлекательным дивидендным профилем, считает аналитик Газпромбанка Игорь Гончаров.

Результаты Segezha Group за 1К22 по МСФО выявили сильную динамику выручки и OIBDA компании (+96% г/г и 2,3 раза г/г соответственно) на фоне позитивной динамики цен на основные виды продукции в годовом выражении и вклада недавно приобретенных активов (АО "НЛХК" и АО "Интер Форест Рус"). Завершение расчетов по приобретениям (~18 млрд руб.) в совокупности в выплатой дивидендов за 9М21 (~6,6 млрд руб.) привело к существенному росту чистого долга (до ~93 млрд руб.). Его уровень, однако, остается приемлемым (чистый долг/OIBDA LTM = 2,6 x), особенно учитывая то, что эффект от приобретений не в полной мере отражен в OIBDA LTM, - отмечает эксперт в комментарии. - Мы продолжаем рассматривать Segezha как историю роста (органического и за счет приобретений) с привлекательным дивидендным профилем. Дивидендная составляющая этой истории была поддержана недавней рекомендацией СД компании о выплате финальных дивидендов за 2021 год (дополнительно к уже выплаченным промежуточным) в размере около 10 млрд руб. или 0,64 руб. на акцию с вытекающей доходностью около 7%".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.