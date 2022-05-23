BCS Express умеренно позитивно оценивает долгосрочные перспективы цены акций Netflix

Аналитики BCS Express умеренно позитивно оценивают долгосрочные перспективы котировок акций Netflix Inc., сообщается в обзоре инвестиционной компании.

"Цена акций Netflix - лидер падения (минус 69%) с начала текущего года среди бумаг индекса S&P500, торгующихся на "СПБ бирже". По итогам I квартала 2022 г. компания впервые за 10 лет рапортовала о снижении числа пользователей, в том числе из-за отключения российских аккаунтов. При этом с финансовой точки зрения дела у эмитента обстоят хорошо. Компания начала диверсифицировать свой бизнес, открыла интернет-магазин и разрабатывает мобильные игры. Теперь Netflix планирует бороться с проблемой обмена паролями на своей платформе и введет более дешевую подписку с рекламой", - отмечают аналитики.

Долгосрочная перспектива по акциям, на взгляд экспертов инвесткомпании, выглядит умеренно позитивно. "Эмитенту потребуется время, чтобы вернуть доверие инвесторов. Одним из основных драйверов роста является увеличение международной доли рынка, особенно в Европе и Азии. Этому могут помешать конкуренция (в первую очередь со стороны Walt Disney Co.), а также рост инфляции. На средней дистанции акции, вероятно, не смогут быстро восстановиться, но долгосрочным инвесторам стоит иметь Netflix в виду и не списывать полностью со счетов", - указывают в BCS Express.

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