Инвестбанк Синара повысил рекомендацию для акций Tesla до "держать"

Аналитики "Инвестиционного банка Синара" повысили рекомендацию для акций Tesla с "продавать" до "держать", сообщается в обзоре.

Прогнозная стоимость для этих бумаг была сохранена экспертами на уровне $670 за штуку.

"С момента выхода нашего последнего обзора (12 ноября 2021 года), в котором мы сделали ставку на снижение акций Tesla, котировки компании упали на 37% на фоне приостановки производства компании на заводе в Китае и распродажи технологических акций и "акций роста". Мы не меняем наших прогнозов по выручке и чистой прибыли компании (возможно некоторое изменение после выхода отчетности компании за 2К22 в конце июля). Капитализация Tesla ($688 млрд) сейчас на 47% ниже максимального уровня, достигнутого 4 ноября 2021 года. На наш взгляд, рынок сейчас справедливо оценивает перспективы Tesla: коэффициент P/E на 2022 год, исходя из наших прогнозов, составляет 70 (на 2023 год - 50)", - указывает старший аналитик Сергей Вахрамеев.

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