Динамика цены "префов" Башнефти, вероятно, будет определяться новостями о дивидендах - "Велес Капитал"

Фундаментальная динамика цены привилегированных акций "Башнефти", вероятно, будет во многом определяться новостями в отношении дивидендных выплат, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

"Привилегированные акции "Башнефти", судя по всему, чувствуют себя "лучше рынка" в надежде на возможные дивиденды, которые сейчас выступают важными драйверами повышения бумаг, - отмечает эксперт. - C технической точки зрения "префы" эмитента еще с конца марта выглядят довольно устойчиво и обновляют локальные пики, тем не менее оставаясь в рамках среднесрочного диапазона 600-782 руб. ADX дневного графика указывает на сильный восходящий тренд по бумагам и актуальность сохранения "длинных" позиций как минимум выше района поддержки 655 руб. с перспективой пробоя 782 руб. и ускорения роста к среднесрочному сопротивлению 905 руб. С фундаментальной точки зрения динамика бумаг, вероятно, будет во многом определяться новостями в отношении дивидендных выплат".

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