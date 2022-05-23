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23 мая 2022 года 15:41
Вероятен сильный рост котировок акций VMware в понедельник - Инвестбанк Синара
Вероятен сильный рост котировок акций VMware Inc. на торгах в понедельник, считают аналитики "Инвестиционного банка Синара". "Broadcom ведет переговоры о покупке VMWare. Сделка, сумма которой не раскрывается, позволит Broadcom продолжить диверсификацию бизнеса, смещаясь от полупроводников к программному обеспечению для компаний. Премия в сделках слияния и поглощения составляет обычно около 20-25%, поэтому в понедельник мы ожидаем сильный рост котировок акций VMWare", - отмечают эксперты в комментарии банка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-VMWARE-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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