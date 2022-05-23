Вероятен сильный рост котировок акций VMware в понедельник - Инвестбанк Синара

Вероятен сильный рост котировок акций VMware Inc. на торгах в понедельник, считают аналитики "Инвестиционного банка Синара".

"Broadcom ведет переговоры о покупке VMWare. Сделка, сумма которой не раскрывается, позволит Broadcom продолжить диверсификацию бизнеса, смещаясь от полупроводников к программному обеспечению для компаний. Премия в сделках слияния и поглощения составляет обычно около 20-25%, поэтому в понедельник мы ожидаем сильный рост котировок акций VMWare", - отмечают эксперты в комментарии банка.

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