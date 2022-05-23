Акции Мосбиржи в целом привлекательны для инвестиций - "Атон"

Акции "Московской биржи" в целом могут быть привлекательным объектом для инвестиций, считают аналитики "Атона".

"Операционные результаты "Московской биржи" за апрель соответствуют нашим ожиданиям в контексте нормативных ограничений на сделки резидентов. Мы ожидаем роста объемов торгов в ближайшие месяцы ввиду соглашения ряда стран на оплату газа в рублях, что обеспечит рост комиссионных доходов Мосбиржи на валютных рынках, как и новый режим торгов, который биржа планирует ввести отдельно для нерезидентов в конце июня. В целом Мосбиржа имеет все шансы сохранить стабильную динамику показателей в 2022 году и, на наш взгляд, может стать привлекательным объектом для инвестиций", - отмечают эксперты инвестиционной компании.

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