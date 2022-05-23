"Фридом Финанс" подтверждает целевую цену акций Deere & Co. на уровне $400

"Фридом Финанс" подтверждает долгосрочную целевую цену акций Deere & Co. на уровне $400 за штуку, сохраняя положительную оценку перспектив компании, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Выручка Deere&Co. за II квартал текущего финансового года увеличилась на 10,9% г/г, достигнув $13,37 млрд и на $210 млн превысив общерыночные ожидания. Чистая прибыль в отчетном периоде увеличилась с прошлогодних $1790 млн ($5,68 на акцию) до $2098 млн ($6,81 на акцию). Результаты деятельности Deere во II квартале отражают сохранение высокого спроса, даже несмотря на логистические сбои. У компании было два завода на территории России, формировавшие примерно 2% выручки компании от продаж в 2017-2021гг. Ущерб от прекращения операционной деятельности в РФ Deere оценила ущерб в $106 млн после налогов", - пишут аналитики инвесткомпании.

Эксперты сохраняют положительную оценку перспектив компании, ожидая дальнейшего роста, который будет поддерживаться трансформационными изменениями в сельскохозяйственном секторе.

"Следующие два года станут особенно сложными для продовольственных рынков ввиду дефицита предложения, который вызван отсутствием достаточного количества удобрений, засухой в нескольких регионах США и наводнениями в Южной Америке, с ситуацией в Украине, а также проблемами с экспортом российских и индийских зерновых культур. Усиление спроса приведет к росту цен в сельскохозяйственном секторе в целом. Долгосрочная целевая цена по акции Deere - $400", - указывают стратеги "Фридом Финанс".

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