После проведения основных налоговых платежей мая поддержка рубля сократится - "Велес Капитал"

После проведения основных налоговых платежей мая поддержка рубля сократится, но тренд на укрепление российской валюты может сохраниться, полагает начальник отдела банков и денежного рынка "Велес Капитала" Юрий Кравченко.

"Подготовка к крупным налоговым платежам мая стала дополнительным фактором укрепления рубля за последнее время. После вечерней коррекции в пятницу рубль возобновил рост на открытии в понедельник. Пара доллар/рубль коснулась отметки 58 руб./$1, а евро/рубль была близка к уровню 60 руб./$1. Российская валюта продолжает получать поддержку от резкого сокращения импорта и действия ограничений на движение капитала. Мы полагаем, что после проведения основных налоговых платежей мая поддержка рубля сократится, тем не менее без послаблений в политике регулятора и финансовых властей в части ДКП и движения капитала тренд на укрепление российской валюты может сохраниться", - отмечает эксперт.

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