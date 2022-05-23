"Финам" открыл торговую идею: продавать акции Activision Blizzard с целью $68

"Финам" открыл торговую идею "продавать акции Activision Blizzard Inc. с целевой ценой $68 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12,14%, стоп-приказ: $80, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты отмечает, что рынок позитивно воспринял новость о покупке Activision Blizzard компанией Microsoft, однако дальнейшего развития не последовало. Это указывает на некоторую эмоциональную реакцию рынка, после которой может последовать возврат к предыдущим уровням котировок.

"С технической точки зрения после резкого движения вверх рынок остыл к идее восходящего тренда и формирует движение вниз. При продаже на 10% от портфеля и постановке стоп-приказа на уровне $80 риск на портфель составит 0,34%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,62", - указывают аналитики "Финама".

Activision Blizzard - американская компания, одна из крупнейших в сфере компьютерных игр и развлечений со штаб-квартирой в Санта-Монике, штат Калифорния.

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