Вероятно закрепление котировок золота в диапазоне $1855-1875/унц. - Sber CIB

Вероятно закрепление котировок золота в диапазоне $1855-1875 за тройскую унцию, полагает аналитик Sber CIB Антон Чернышев.

"Золото на торгах в Азии продолжает в понедельник укрепляться, дойдя до $1850/унц. Рынки ждут индекса деловой активности в США от ФРБ Чикаго за апрель. На этой неделе в центре внимания окажутся предварительные майские индексы PMI от S&P Global (IHS Markit) в промышленности и сфере услуг США и еврозоны (во вторник), данные по заказам на товары длительного пользования в США за апрель и протокол последнего заседания ФРС США (в среду), а также дефлятор потребительских расходов (PCE) в США за апрель (в пятницу). Котировки золота, вероятно, продолжат тестировать уровень сопротивления $1855/унц. и могут пробить его. Это позволит ценам закрепиться в диапазоне $1855-1875/унц.", - пишет эксперт инвестбанка.

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