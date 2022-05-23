Акции Best Buy, NVIDIA и Baidu будут интересны на текущей неделе - BCS Express

Акции Best Buy, NVIDIA и Baidu будут интересны на текущей неделе, считает аналитик BCS Express Оксана Холоденко.

Эксперт напоминает, что в фокусе этой недели будут корпорации, которые представят релизы за I квартал. В случае сюрпризов - отклонения факта от консенсуса-прогноза по доходам - возможны сильные движения в бумагах, полагает Холоденко. Данные по датам релизов известны заранее, но могут быть изменены.

В частности, крупнейший в Штатах ритейлер электроники Best Buy Co. представит отчетность во вторник, до открытия торгов в США. "Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, прибыль на акцию (EPS) может составить $1,63 по сравнению с $2,23 за аналогичный период годом ранее. При позитивном "сюрпризе" (отклонении фактических данных от консенсус-прогноза аналитиков) высока вероятность возврата бумаг в районе $74", - отмечает аналитик инвесткомпании.

Чипмейкер NVIDIA Corp. представит отчетность в среду. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, прибыль на акцию (EPS) может составить $1,29 по сравнению с $0,91 за аналогичный период прошлого года. "Локальный диапазон - $160-180. Закрепление выше $180 означает движение к $200. Пробой $160 может привести к падению в район $140", - подчеркивает Холоденко.

Владелец крупнейшей в Китае поисковой системы Baidu Inc. представит отчетность в четверг. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, прибыль на акцию (EPS) может составить $0,75 по сравнению с $1,92 за аналогичный период годом ранее. "С начала года бумаги потеряли 16,4%. Котировка - $124,5. В районе $130 проходит 50-дневная скользящая. С технической точки зрения, высока вероятность возврата бумаг в район $110", - указывает стратег BCS Express.

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