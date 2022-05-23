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23 мая 2022 года 13:18
Рубль может укрепиться до 55 руб./$1 в течение месяца - Банк "Открытие"
Рубль может укрепиться до 55 руб./$1 в течение месяца, считает старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максим Петроневич. "Рубль остается под давлением избыточного предложения валюты, - отмечает эксперт. - Стоимость бивалютной корзины продолжает укрепляться и торгуется на уровне около 60 руб., приближаясь к отметке 57,5 руб. - минимума с 2016г. Российский экспорт остается высоким, а конъюнктура рынков - в контексте ситуации - благоприятной. На этом фоне импорт продолжает снижаться. Чтобы сгладить избыточную волатильность национальной валюты, Банк России продолжает смягчать ограничения по операциям с капиталом. Причем в условиях, когда активы крупных компаний остаются под риском, снижение обязательного норматива продажи выручки, вероятно, не сильно влияет на предложение валюты. Поэтому компании сейчас не нужно заставлять ее продавать - они заинтересованы в этом сами. Однако в текущих условиях рубль может тяготеть к дальнейшему укреплению до уровня 55 руб./$1 на горизонте месяца". Петроневич не исключает, что для сглаживания избыточного укрепления рубля Банк России мог бы попробовать начать интервенции на валютном рынке. В условиях, когда масштабные покупки доллара и евро на рынке самим регулятором невозможны, он ничем не ограничен в операциях с юанем. "Впрочем, эффективность и этого инструмента может быть невелика: оборот рынка юань/рубль с расчетами завтра практически в 20 раз меньше оборота рынка в долларах и евро, - полагает аналитик банка. - Гипотетически это могло бы подстегнуть рынок к увеличению спроса на доллары США для их конвертации в юани и последующей продажи Банку России. Однако эта схема - в целом рабочая в нормальных условиях - имеет существенный изъян и может быть нестабильной: все операции с долларами США и евро проходят через корсчета американских и европейских банков, и могут задерживаться, возвращаться или вовсе застревать в службах комплаенса". Еще одним инструментом сдерживания укрепления рубля, по мнению эксперта, может стать дальнейшее снижение ключевой ставки - не исключая внеплановых решений. В этом случае более низкая доходность может стимулировать экспортеров наращивать свои позиции не в рубле, а в других надежных валютах, включая юань, где доходность колеблется от 2 до 3%, полагает Петроневич. Впрочем, на его взгляд, эффективность и этого инструмента ограничена, поскольку потребует от регулятора более решительного и быстрого снижения ставки, чем следует из его последнего опубликованного прогноза. "Мы не исключаем ослабления рубля к концу 2022г до уровня 70-80 руб./$1, если поступающая в Россию экспортная выручка снизится. По нашим оценкам, до начала зимнего периода риски развития подобной ситуации не велики, однако решение об ограничении импорта российских энергоносителей будет оставаться на повестке в ЕС и является предметом межстранового торга, а потому может быть принято неожиданно", - прогнозирует стратег "Открытие Research". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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