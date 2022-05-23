ПСБ позитивно оценивает финансовые результаты Segezha Group за 1К22

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) позитивно оценивают финансовые результаты Segezha Group за 1К22 и считают холдинг перспективным на рынке пиломатериалов, говорится в обзоре банка.

"Выручка Segezha за 1К22 выросла почти в 2 раза г/г, составив 35,6 млрд рублей. Рентабельность по OIBDA компании выросла до 33%. Чистый убыток Segezha по итогам I квартала составил 7,9 млрд рублей против чистой прибыли 2,4 млрд рублей годом ранее. Мы положительно оцениваем финансовые результаты компании. На отрицательный результат прибыли повлияла переоценка на 11,6 млрд руб. валютно-процентных свопов по рублевым облигациям компании и переоценка на 5 млрд рублей долга в иностранной валюте, что по сути не уменьшает реальных денежных средств в обороте Segezha", - пишут аналитики банка.

Эксперты ПСБ отмечают, что компания продолжает вкладываться в действующие проекты и наращивать вложения в новые, среди крупных инвестиций данного квартала: Сокольский ЦБК, Вятский фанерный комбинат, Сегежский ЦБК и Лесосибирский ЛДК. В I квартале 2022г сохранялась положительная ценовая динамика на продукцию Segezha: средний цены на мешочную бумагу выросли на 42% г/г, пиломатериалы - на 32% г/г, березовую фанеру - на 63% г/г, клееные деревянные конструкции - на 44% г/г. Аналитики банка считают холдинг перспективным на рынке пиломатериалов и видят возможность укрепить лидирующие позиции по ряду направлений лесозаготовки с высокой добавленной стоимостью.

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