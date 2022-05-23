BCS Express назвал топ-5 облигаций на текущую неделю

BCS Express назвал топ-5 облигаций, которые могут принести на текущей неделе наибольшую доходность при высокой надежности. В него вошли ПИК 001Р-02, Брусника финанс 001Р-02, ГидроМашСервис БО-03, О''КЕЙ 001Р-03 и АФК Система 001Р-11, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Недельная инфляция замедлилась до околонулевых значений, и уже на этой неделе есть шанс увидеть дефляционные процессы. Это повышает шансы на очередное снижение уровня ключевой ставки на заседании ЦБ 10 июня. В таких условиях рынок облигаций выглядит привлекательно. Если ставки по ОФЗ уже достаточно низкие, то в корпоративном сегменте уровень доходностей по-прежнему предполагает повышенную риск-премию. Уровень G-спредов остается высоким и обеспечивает для инвесторов возможность зафиксировать повышенную доходность", - отмечают эксперты инвесткомпании.

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