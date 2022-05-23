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23 мая 2022 года 12:32

BCS Express назвал топ-5 облигаций на текущую неделю

BCS Express назвал топ-5 облигаций, которые могут принести на текущей неделе наибольшую доходность при высокой надежности. В него вошли ПИК 001Р-02, Брусника финанс 001Р-02, ГидроМашСервис БО-03, О''КЕЙ 001Р-03 и АФК Система 001Р-11, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Недельная инфляция замедлилась до околонулевых значений, и уже на этой неделе есть шанс увидеть дефляционные процессы. Это повышает шансы на очередное снижение уровня ключевой ставки на заседании ЦБ 10 июня. В таких условиях рынок облигаций выглядит привлекательно. Если ставки по ОФЗ уже достаточно низкие, то в корпоративном сегменте уровень доходностей по-прежнему предполагает повышенную риск-премию. Уровень G-спредов остается высоким и обеспечивает для инвесторов возможность зафиксировать повышенную доходность", - отмечают эксперты инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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