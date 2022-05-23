Возможна высокая волатильность торгов на рынке нефти на текущей неделе - Банк "Санкт-Петербург"

Возможна высокая волатильность торгов на нефтяном рынке на текущей неделе, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Баланс на нефтяном рынке на текущей неделе продолжит определяться новостями о возможных санкциях и о перспективах роста спроса на нефть. Также стоит отметить, что на следующей неделе состоится заседание ОПЕК+, и в ближайшие дни могут начать появляться сообщения о возможных планах организации. На этой неделе котировки могут продолжить показывать высокие уровни волатильности, но в целом у фьючерсов на нефть марки Brent есть потенциал для закрепления на уровнях выше $110 за баррель", - указывают эксперты в комментарии.

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